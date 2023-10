Sesa si prende il 60 per cento di Soft System

Una crescita costante e cadenzata per una grande realtà economica del territorio. Sesa annuncia di aver acquisito, attraverso la controllata Var Group una partecipazione di controllo pari al 60% del capitale di Soft System, rafforzando così, si spiega, "le proprie competenze e soluzioni software proprietarie per il segmento small and medium enterprise". Per Sesa si tratta dell’undicesima acquisizione dell’anno. Soft System, che ha sede a Pordenone e un organico di circa 15 persone, opera nel settore dello sviluppo e offerta di software, applicazioni verticali e sistemi integrati per il segmento small and medium enterprise, con ricavi annuali per circa 2,5 milioni.

La società, che offre soluzioni gestionali modulari che consentono di digitalizzare i processi ed efficientare la gestione aziendale, opera su tutto il territorio italiano, con un focus particolare nell’area del Triveneto. Grazie all’acquisizione di Soft system Var Group, si spiega ancora, "amplia ulteriormente la propria offerta di soluzioni software e di vertical applications proprietarie, con coverage dei principali distretti del Made in Italy e un perimetro di circa 800 risorse umane e ricavi per 100 milioni di euro attesi nell’esercizio al 30 aprile 2024, in crescita di oltre 10% rispetto all’anno precedente". "Proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, accogliendo le risorse umane di Soft System nel Gruppo Sesa e rafforzando così le nostre specializzazioni nel settore software per il segmento enterprise la cui domanda di digitalizzazione continua a crescere double digit anche nel corrente esercizio", ha dichiarato Alessandro Fabbroni (nella foto), Ceo di Sesa.