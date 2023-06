Sesa si espande ancora Acquisita InformEtica

EMPOLI

Un altro step. Un nuovo passo di crescita per Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business. Sesa – spiega una nota – ha acquisito tramite la società controllata totalitaria Var Group, l’intero capitale sociale di InformEtica Consulting, società con sede a Verona ed operatore di riferimento nella consulenza applicativa su piattaforma Sap, con ricavi annuali per circa 6 milioni e 40 risorse umane. Per Sesa si tratta della sesta acquisizione dell’anno, dopo le 18 del 2022 e le 15 del 2021, per un track record 2015-2022 di 55 operazioni. Grazie a questa ultima operazione, che fa seguito all’acquisizione del 15% del capitale realizzata 12 mesi fa, il Gruppo Sesa continua a sviluppare le competenze rafforzando la presenza nel settore delle soluzioni software a supporto dei distretti del made in Italy.

InformEtica, con sede a San Martino Buon Albergo, ha costruito in 15 anni di attività una forte presenza e credibilità sul mercato del Triveneto e nel settore manifatturiero, con rilevanti investimenti nella realizzazione di applicazioni cloud e di un motore di integrazione tra piattaforme eterogenee. Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in settori di importanza strategica. "Il completamento del processo di integrazione di InformEtica ci consente di rafforzare il nostro presidio sostanziale nell’ambito delle soluzioni gestionali della media impresa italiana, con importanti prospettive di ulteriore crescita, accompagnando l’evoluzione del made in Italy nel percorso di trasformazione digitale", hanno detto Francesca Moriani, Ceo di Var Group e Fabio Falaschi Managing Partner Erp Var Group.

"Completiamo un’ulteriore operazione di aggregazione industriale, integrando eccellenze sia sul piano territoriale che per il governo delle piattaforme tecnologiche con 40 nuove risorse, esperte e coese – ha detto Alessandro Fabbroni, ceo di Sesa – che contribuiranno alla trasformazione digitale delle medie imprese italiane, settore cruciale in cui da tanti anni il Gruppo Sesa gioca un ruolo trainante".