Sesa: ricavi consolidati in calo, ma outlook positivo per il 2025

Il gruppo Sesa ha presentato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 ottobre 2024 che è stato approvato ieri dal consiglio di amministrazione del colosso informatico di via Piovola. La Sesa ha chiuso il primo semestre dell’anno fiscale al 30 aprile 2025 con ricavi consolidati pari a 1,433 miliardi di euro, in flessione rispetto agli 1,501 miliardi dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Lo rende noto la stessa Sesa che registra anche un ebitda consolidato pari a 102,7 milioni dai 113,2 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, e un utile netto adjusted pro-forma pari a 46,3 milioni (-12,2% sul primo semestre dell’esercizio precedente).

Nel commentare questi dati, Alessandro Fabbroni, amministratore delegato di Sesa, ha spiegato che: "Dopo aver raddoppiato ricavi e redditività negli ultimi 4 anni, chiudiamo un semestre di consolidamento delle crescite, assorbendo la flessione dei settori Digital Green e VAS caratterizzati da un contesto di mercato sfidante per il prossimo anno". Per quanto riguarda l’indirizzo che il gruppo prenderà, Fabbroni ha detto: "Confermiamo la nostra strategia di sviluppo di competenze e applicazioni, a fronte di una domanda di digitalizzazione di imprese, istituzioni e grandi organizzazioni sostenuta dalle necessità di consistenti investimenti in tecnologia, applicazioni e servizi di integrazione".

Per quanto riguarda le previsioni, per l’esercizio 2025 outlook di crescita della società è stimato in un aumento ‘mid-single digit’ per i ricavi e ‘low-single digit’ in termini di ebit adjusted consolidato. L’amministratore delegato Alessandro Fabbroni ha infatti indicato "un outlook di crescita per ricavi e redditività operativa attesa per il 2025, favorito dalla prosecuzione del trend di crescita dei settori SSI e Business Services, nonché dall’incremento di ricavi e redditività nel Settore Digital Green anche a seguito delle azioni di re-engineering effettuate nel semestre. Continuiamo a investire – ha aggiunto Alessandro Fabbroni – anche con operazioni di M&A bolt-on, nelle tecnologie più innovative, supportando i nostri stakeholder nell’attuale fase di evoluzione digitale, in coerenza con lo scopo di creazione di valore sostenibile, promuovendo l’innovazione digitale di imprese, istituzioni e grandi organizzazioni e il benessere delle persone".

L’azienda ha comunicato che nel primo semestre al 31 ottobre 2024 (H1 2025) Sesa consolida la forte crescita degli esercizi 2020-2024 e prosegue il proprio percorso industriale, ponendo le basi per tornare a crescere a partire dalla seconda metà del 2025 e in proiezione nel 2026.