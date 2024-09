Sesa, raffica di acquisizioni. Anche in Spagna

Acquisizioni a raffica. Da Salerno fino alla Spagna: Sesa non si ferma. La società empolese, leader in Italia nell’innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha infatti annunciato due operazioni nel giro di due giorni. La prima riguarda l’acquisizione del 100% di Boot Systems e Lbs Serveis che va a rafforzare le competenze del colosso empolese nella consulenza professionale e nel cloud computing sul mercato spagnolo. Boot Systems ha sede a Barcellona ed opera sul mercato spagnolo, mentre Lbs Serveis su quello di Andorra. Le due aziende offrono consulenza professionale e soluzioni in ambito cloud computing e data center. L’operazione è stata effettuata tramite Var Group España, società controllata da Var Group, e si aggiunge alla recente acquisizione di Wise Security Global, operatore leader sul mercato della penisola iberica nel segmento cyber security e Digital Identity. Il Gruppo Sesa, grazie a questa operazione, continua a espandere le proprie competenze ed attività all’estero, raggiungendo una dimensione di circa 30 milioni di ricavi e 200 dipendenti sul mercato spagnolo.

L’ottava operazione dell’anno, annunciata ieri, riguarda invece l’acquisizione del 70% di Metoda Finance, che è parte del Gruppo Hya Holding, ha sede a Salerno ed è specializzata nello sviluppo e fornitura di soluzioni software interamente proprietarie in ambito segnalazioni di vigilanza e gestionali per il mercato dei servizi finanziari. I ricavi consolidati di Sesa si attestano a 783 milioni di euro, l’Ebitda è a 56,6 milioni, mentre l’utile netto adjusted raggiunge i 26,6 milioni.