"Servono più controlli mirati e interforze"

Continua a far discutere l’episodio vandalico ai danni della pensilina dell’autobus alla stazione di Empoli della scorsa settimana. Le immagini diffuse sui social hanno acceso l’attenzione sul tema sicurezza urbana. Fratelli d’Italia Empoli, intervenendo sull’accaduto, ha ribadito l’importanza di mantenere alta la fiducia tra cittadini e istituzioni e ha avanzato una serie di proposte concrete per migliorare il presidio del territorio.

"Non possiamo permettere che l’impotenza diventi abitudine – ha dichiarato il capogruppo, Cosimo Carriero – occorre un’azione seria, coordinata e visibile, capace di ristabilire il rispetto delle regole e di garantire sicurezza".

Tra le proposte presentate, il gruppo politico chiede l’apertura di un confronto in consiglio comunale dedicato esclusivamente al tema della sicurezza urbana, con l’obiettivo di individuare interventi efficaci e condivisi. In particolare, Fratelli d’Italia propone "il potenziamento della polizia municipale, sia in termini di risorse umane che di strumenti operativi, e il rafforzamento del coordinamento con le forze di polizia statali". Accanto a questo, viene suggerita la reintroduzione di pattugliamenti mirati e, se necessario, di pattuglie miste in aree sensibili come quella della stazione, seguendo modelli già sperimentati in altre realtà.

L’idea è quella di presidiare il territorio non solo con la videosorveglianza, ma anche con una presenza fisica capace di prevenire situazioni critiche. La consigliera Francesca Peccianti ha ricordato come da tempo i residenti della zona della stazione segnalino disagi e chiedano attenzione. "Le istituzioni devono saper cogliere questi segnali come stimoli costruttivi – ha affermato – e tradurli in azioni concrete".

Un altro punto fondamentale per Fratelli d’Italia è il rilancio della cultura della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Per questo, il gruppo propone una campagna di sensibilizzazione civica sul corretto utilizzo del numero di emergenza 112, per favorire segnalazioni tempestive e rafforzare la rete di sicurezza. "Dobbiamo lavorare insieme – ha concluso il consigliere Danilo Di Stefano – affinché episodi come quello di viale Palestro non si ripetano, costruendo una città più sicura e accogliente attraverso presenza, ascolto e responsabilità". Empoli, sostengono da Fratelli d’Italia, merita un contesto urbano sereno, in cui le istituzioni e i cittadini collaborino attivamente "per costruire una comunità più forte e più sicura". Le soluzioni ci sono: ora è il momento di metterle in campo con determinazione.