Servizio civile. Ci sono 24 posti alla Misericordia

Resta ancora poco più di un mese per candidarsi al bando nazionale di servizio civile nazionale. Tra le tante associazioni del territorio che hanno aperto alle iscrizioni c’è anche la Misericordia di Empoli."I giovani volontari hanno la possibilità di acquisire competenze tecniche importanti anche ai fini delle loro future attività lavorative e, non ultimo, di effettuare un’esperienza fondante e di grande arricchimento per quanto riguarda i valori umani – fanno sapere dall’arciconfraternita –.

Chi può presentare domanda?

Ogni qualvolta viene pubblicato un bando, sia nazionale che regionale, i giovani interessati, senza distinzione di sesso, possono partecipare alle selezioni. I progetti sono rivolti a coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda".

Quest’anno sono 24 i posti a disposizione per 25 ore a settimana spalmate su cinque giorni, per un compenso mensile di 507,30 euro. è possibile inviare la domanda tramite la piattaforma domanda on line (DOL) su https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del 15 febbraio. "Non vediamo l’ora di averti nella nostra squadra – si legge nell’annuncio della Misericordia –: per informazioni chiamare al numero 0571 7255, oppure scrivere all’indirizzo [email protected]. Ma è possibile anche venire a trovarci direttamente in sede dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18".