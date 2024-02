Servizio civile. Ci sono 11 posti

Ultimi giorni per presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale. Il termine ultimo è fissato per le 14 di giovedì. Per presentare domanda è necessario essere in possesso di identità digitale. Sono undici i posti messi a disposizione nel Comune di Empoli che ha partecipato al bando per la selezione complessiva di 49 volontari il cui ente titolare è il Comune di Santa Croce sull’Arno. I progetti sono cinque e si snodano in due ambiti differenti: ‘Comuni(c)azioni - Il Servizio Civile come parte integrante della rete dei servizi del territorio’ e ‘Wel.Com: welfare di comunità’. Oltre a Santa Croce sull’Arno, sono interessati Empoli, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Maria a Monte e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. Nello specifico il Comune di Empoli cerca due volontari da inserire al nido comunale Stacciaburatta e al nido comunale Centro Zerosei, quattro volontari da inserire all’Archivio comunale, al Museo del Vetro e nella biblioteca comunale, quattro volontari da inserire all’Urp, all’Anagrafe e al settore Politiche territoriali. Un volontario potrà invece prestare servizio negli spazi della Casa della Memoria. Tutti i progetti durano 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e prevedono un assegno mensile di 507,30 euro.

Per informazioni è possibile inviare una mail a [email protected] o chiamare il numero 0571 389974.