Servizi in appalto, è allarme "Sei ore in busta paga"

EMPOLI Sono 1500 in tutto l’Empolese Valdelsa, oltre l’80 per cento è rappresentato da donne, in alcuni casi si parla di lavoro esclusivamente al femminile. E’ il dato che riguarda il numero di persone impiegate negli appalti degli 11 Comuni dell’Unione, nei settori mensa, educazione, trasporti scolastici, pulizie, biblioteche e musei. Un numero che ormai supera i dipendenti pubblici diretti dalle stesse amministrazioni comunali, ad oggi circa mille. Ed ecco la prima stortura: nelle attività pubbliche i lavoratori esterni dei settori privati rappresentano decisamente la maggioranza. A denunciare la "situazione sempre più grave per la qualità del servizio e per i diritti di chi lavora negli appalti" è la Cgil che ieri, numeri alla mano, ha anticipato alcuni dei temi che saranno trattati nell’appuntamento pubblico di stasera. È fissato alle 17 di oggi al Circolo Il Progresso di Montelupo Fiorentino l’incontro dedicato, appunto, al tema degli appalti nei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Tra gli invitati, i sindaci degli 11 Comuni. A parlare invece saranno loro, gli uomini e le donne "incastrate dal sistema degli appalti". "Sempre più servizi esternalizzati, si traducono in minore qualità. E soprattutto - rivendicano i sindacati - sempre meno diritti per i lavoratori e le lavoratrici. Con...