Tessere elettorali e mappa dei seggi. Ecco la guida pratica per organizzarsi

I seggi saranno aperti oggi, domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15, per la votazione dei cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione. Sarà necessario presentarsi ai seggi muniti di un documento di identità e della tessera elettorale: chiunque non ne sia in possesso, o la cui tessera fosse scaduta, potrà recarsi nell’ufficio elettorale della propria città: in occasione delle giornate elettorali, essi saranno aperti in via eccezionale oggi, domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15.

Gli elettori disabili o con mobilità ridotta che non siano in grado di raggiungere il seggio elettorale e non abbiano possibilità di accompagnamento possono usufruire del servizio di trasporto organizzato dal Comune di residenza, per favorire il raggiungimento del seggio elettorale. Per organizzare tale trasporto, sarà necessario contattare il proprio Comune per richiedere informazioni a riguardo: si segnala che, ad ogni modo, non tutte le sedi elettorali presentano barriere architettoniche. Ad Empoli, ad esempio, tutte le sedi elettorali ne sono prive: si ricorda che le 42 sezioni si dislocheranno nelle sedi del Liceo Virgilio (sezioni 1, 3, 8, 41), Istituto Professionale Leonardo da Vinci (sez. 2), Scuola Elementare di Via Adda (sez. 4, 7, 9), di Via Giusti (sez. 5 e 14), di Via de Sanctis (sez. 15, 16, 40) e di Via Baccio da Montelupo (sez. 6 e 11); sedi anche all’Istituto Tecnico Ferraris (sez. 10, 12, 13) e all’Ospedale San Giuseppe (sez. 42).

Sempre per quanto riguarda Empoli saranno presenti come sedi la scuola elementare di Pontorme (sez. 17, 18, 32), la scuola materna di Cortenuova (sez. 19), la scuola elementare di Santa Maria (sez. 20 e 37) e l’ex scuola elementare di Villanuova (sez. 21). E ancora, sedi alla scuola elementare di Ponzano (sez. 22 e 38), a quella di Pozzale (sez. 23 e 25), a quella di Avane (sez. 27 e 35); scuole materne, invece, a Santa Maria (sez. 24 e 36), a Monterappoli (sez. 26) e a Brusciana (sez. 28). Infine, le scuole elementari di Ponte a Elsa (sez. 29, 30, 31), di Marcignana (sez. 33), di Pagnana (sez. 34) e di Corniola (sez. 39).