Servillo canta di calcio e Napoli per svelare l’anima della città

Sbarca a Correggio la rassegna Mundus, stasera alle 21,30 nel cortile di palazzo dei Principi, in centro, con "Il resto della settimana" con Peppe Servillo che, accompagnato dalla chitarra di Cristiano Califano, legge alcuni brani tratti dal libro di Maurizio De Giovanni.

Il titolo, "Il resto della settimana", rimanda al tempo trascorso in un piccolo bar dei quartieri Spagnoli di Napoli, prima e dopo l’appuntamento con la partita di calcio, dove una varietà di persone si ritrova per commentare, senza barriere di censo, i fatti sportivi e non della settimana, svelando di sé non solo la propria natura di tifosi ma anche quella umana tout-court che ci introduce all’umore e alla storia di una città meravigliosa quanto difficile, che resta da sempre un vero e proprio teatro all’aperto.