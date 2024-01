Serve un magazziniere a tempo indeterminato

Si ricerca magazziniere consegnatario per azienda con sede nel comune di Empoli. È offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in modalità full time. Necessario per accedere alla posizione che il candidato sia in possesso di patente B e preferibilmente anche di patente Cqc per utilizzo di mezzi di trasporto, come furgoncino e camion. Infine, per svolgere il lavoro, è necessario che si possegga il patentino del muletto. Richiesta esperienza pregressa nel settore edile. Il Ccnl applicato è previsto per gli addetti delle imprese del settore trasporto, spedizioni, logistica e attività affini. Ulteriori requisiti richiesti sono disponibilità a flessibilità oraria ed eventuale apertura a svolgere turni di sabato mattina. La risorsa inoltre deve possedere un’ottima capacità di gestione del lavoro in team. Candidature su www.lavoro.regione.toscana.it entro il 22 gennaio.