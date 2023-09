Serve un geometra per pratiche edilizie

Si ricerca geometra per azienda empolese. La risorsa si occuperà di pratiche edilizie, di inizio attività cantiere, gestione dei permessi comunali. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta in azienda. Si richiede: diploma di geometra e iscrizione all’albo, ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, in particolare Cad 2D, precisione e doti organizzative.