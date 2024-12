Serve un aiuto cuoco per attività di ristorazione

Attività di ristorazione di Empoli, ricerca aiuto cuoco di ristorante per attività di supporto nella preparazione di piatti e ricette, pulizia e preparazione degli ingredienti. Tra i compiti della risorsa, la gestione della pulizia delle attrezzature e degli ambienti di lavoro. Necessaria esperienza pregressa nella mansione e il possesso del certificato Haccp. Offerto contratto di lavoro a tempo determinato, part time, su turni. Richiesta disponibilità al lavoro su tre giorni settimanali con orario prevalente serale. Qualora ce ne fosse la necessità, richiesta disponibilità anche per pranzo. È previsto che la figura sia aperta a lavorare anche nel fine settimana. Preferibile possesso di patente B e di mezzo proprio per raggiungere in autonomia il luogo di lavoro. Per candidarsi alla posizione è necessario accedere al portale di Toscana Lavoro, raggiungibile dal sito di Regione Toscana, entro il 18 dicembre.