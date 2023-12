"Serve chiarezza su allagamenti e sicurezza"

Allagamenti di giugno e novembre e sicurezza. Questi i temi al centro dell’interrogazione e dell’interpellanza presentate da Capraia e Limite Viva Centro-Destra unito. La prima ha infatti il compito di delineare eventuali responsabilità eo chiarimenti in merito agli allagamenti degli scorsi mesi, mentre il secondo atto rimette in gioco un argomento caro a tutto il centro destra, da Fratelli d’Italia, passando per la Lega ed arrivando a Forza Italia, ovvero la sicurezza di punti sensibili come gli impianti di video-sorveglianza. "Non pochi concittadini ci hanno portato a conoscenza della mancanza, ormai da tempo, delle telecamere presso la stazione di Montelupo Fiorentino, condivisa col nostro comune di Capraia e Limite – afferma il vice Capogruppo in quota Fratelli d’Italia, dottor Emanuel Di Mauro –. È ormai assodato che tale luogo è risultato essere un punto sensibile e in quanto tale richiede un lavoro di prevenzione più che di repressione. Difatti l’utilizzo degli impianti video sono uno strumento molto efficiente ed efficace, che ben si presta nel caso di infrazioni alla ricerca del colpevole in caso di azione antisociale". Lo stesso Di Mauro, assieme ai suoi colleghi Nicolò Tani e Razzuoli Manuel, si apprestano a dare battaglia in attesa delle prossime amministrative che vedono il centrodestra alle prese con "un Pd ormai allo sfascio, disorientato e sconnesso dai problemi reali dei cittadini" si legge ancora nella nota di Capraia e e Limite Viva Centro-Destra unito.