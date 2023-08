Serate di ballo liscio a Empoli e Marcignana: divertimento assicurato!

L’estate non è ancora finita, lo sanno bene gli empolesi che in queste ultime settimane di agosto potranno ancora trascorrere del tempo all’aria aperta scegliendo se partecipare a sagre, godersi un film al cinema sotto le stelle o assistere ad un concerto.

Il programma delle iniziative che sono state organizzate sul terriotorio comunale per chi non è andato in ferie, ma anche per chi le ha già fatte e vule comunque divertirsi, è ricco di proposte per tutta la famiglia e pensa anche a chi ama muoversi ma in coppia e a tempo di musica, con week-end dedicati alle serate danzanti. Stasera e domani, ma anche nel prossimo fine settimana - a partire da venerdì - gli amanti del ballo sono tutti invitati al circolo Arci della frazione di Marcignana. Per chi vorrà danzare e trascorrere del tempo in compagnia nei locali Arci sulla Strada Provinciale Val d’Elsa fino al 30 settembre ci sono le serate di ballo liscio con grande pista all’aperto e orchestre che si esibiscono dal vivo. Per informazioni chiamare lo 0571 581071 oppure il 335 7799480. L’ingresso è riservato ai soci Arci.