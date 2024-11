Sequestro Sr429: "Quali i test effettuati?"

"Dall’interrogazione presentata in consiglio comunale si certifica come ad oggi nessun accertamento sul ponte di Petrazzi sia stato effettuato. Mettendo chiaramente in discussione se ci siano realmente accertamenti da fare o se la causa della chiusura sia riconducibile alla spalletta del ponte che ha provocato a suo tempo l’incidente". Lo ha dichiarato Susi Giglioli, capogruppo della Lega, a proposito della questione legata al sequestro dei settecento metri di corsia della 429 disposto dalla procura lo scorso agosto (con il sindaco Francesca Giannì che aveva fatto sapere un paio di giorni fa di aver presentato una nuova istanza di dissequestro). "Lo stesso sindaco ha affermato che "le ragioni del sequestro sono ancora ben ignote se non quelle legate alla spalletta della corsia sequestrata su cui è avvenuto l’incidente - ha aggiunto Giglioli, spostandosi poi sull’allagamento di Petrazzi - pertanto non si ravvedono soluzioni nel breve periodo se non la conclusione dell’ultimo tratto della 429 previsto, stando a quanto riferito, nel 2025. Il rimpallo di responsabilità non ci permette inoltre di capire chi dovesse controllare il territorio". L’unico accordo in consiglio comunale fra maggioranza e opposizione è stato trovato in merito alla decisione di discutere in commissione urbanistica sugli aggiornamenti relativi al sequestro del ponte e sul prosieguo della 429. "Dal sabato, in virtù del combinato disposto del taglio d’argine, dell’uso delle idrovore e del ritiro naturale delle acque, sono state avviate le lavorazioni in somma urgenza da parte di Regione Toscana nelle varie arginature – ha invece fatto presente Giannì – i lavori coincidenti al cantiere soni stati ultimati, mentre quelli sulla Pesciola sono in fase di conclusione. Giorno dopo giorno stiamo ricostruendo, rielaborando, analizzando".