Sempre meno vocazioni: "Ma noi siamo l’eccezione"

EMPOLESE VALDELSA

Tra chiese e culle sempre più vuote, c’è una crisi che fa meno rumore delle altre, quella delle vocazioni dei preti. Sebbene i dati nazionali siano preoccupanti (l’ultimo studio dell’’Ufficio Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana si ferma al 2021), quella empolese sembra però una realtà in controtendenza, un terreno non così inaridito di opportunità per i sacerdoti di domani. Ne è convinto don Guido Engels, ricordando una statistica secondo la quale "in proporzione al numero di giovani, dall’Unità d’Italia ad oggi abbiamo rilevato una percentuale costante di parroci. Dal 1860 ad oggi, è diminuito molto il numero dei giovani residenti e così il numero delle vocazioni, ma in modo proporzionale".

Non vanno poi così male le cose a Empoli, una città che si tiene impegnata, tra le altre cose, a coltivare "nuovi talenti", in mabito ecclesiastico. "E’ una questione di capacità delle nostre parrocchie, gruppi e movimenti di proporre al giovane di oggi questa scelta. Coraggiosa e controcorrente, ma che punta al bene dell’altro e forse per questo in contrapposizione rispetto ad un modo comune di pensare".

Per invertire la tendenza di una crisi sempre più tangibile, c’è bisogno che la chiesa in primis crei le condizioni per farle emergere, le vocazioni. "E’ necessario che in diocesi si faccia quello che a Empoli si fa da anni, ovvero riunire i giovani, organizzare pellegrinaggi annuali, e infatti così alcune vocazioni sono venute fuori. Ma se non si fa nulla, non arriva nulla. Quella del sacerdozio è una scelta non così rara. C’è un giovane dei nostri che nei prossimi mesi entrerà in seminario; capirà se la sua vocazione è a farsi prete o a sposarsi. In entrambi i casi, di coraggio ce ne vuole!".

