Sei giornate di open day per orientare i ragazzi

Per guidare e sostenere i ragazzi di terza media in una scelta consapevole della scuola superiore, l’istituto di istruzione superiore Checchi di Fucecchio promuove un percorso di orientamento che si articola in sei giornate di Open Days. Gli open days si svolgeranno in presenza presso le sedi di via Padre Checchi, piazza Vittorio Veneto e viale Gramsci: il primo sabato 18 novembre dalle 15.30 alle 19; poi giovedì 23 novembre, sabato 2 dicembre, mercoledì 6 dicembre, sabato 16 dicembre, sabato 13 gennaio. Nell’offerta formativa: liceo scientifico, il liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo linguistico, liceo scientifico sportivo. Per l’istituto tecnico: amministrazione, finanza e marketing, relazioni internazionali per il marketing, articolazione calzature e moda. Per l’istituto professionale: industria e artigianato per il made in italy (abbigliamento e moda), manutenzione e assistenza tecnica. Per maggiori informazioni: 0571 20889.