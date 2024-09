Seduta aperta e festa finale per il "consiglio dei bambini"

Seduta ‘aperta’ per la festa finale. Chiude così il consiglio delle bambine e dei bambini di Empoli la consiliatura. C’è attesa e un po’ di emozione per le consigliere e i consiglieri che siederanno sugli ‘scranni’ in piazza Farinata degli Uberti, venerdì 4 ottobre, dalle 10 alle 12.30. in caso di pioggia, il ‘consiglio’ si terrà al palazzo delle Esposizioni, piazza Guido Guerra. Nella seduta aperta l’assemblea coadiuvata dalla facilitatrice Anna Sarfatti, racconterà la loro esperienza di mandato e tutte le bambine e bambini presenti, avranno diritto di parola. Lo scopo della giornata è far spiegare alle consigliere e consiglieri uscenti quale è il ruolo del consiglio ai nuovi possibili eletti. Sono stati invitati le classi quarte delle scuole primarie e le prime della scuola secondaria di primo grado, ovvero coloro che potranno essere sorteggiati a far parte del prossimo consiglio delle bambine e dei bambini.