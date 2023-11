Scuola, la classifica dell’eccellenza. Il Pontormo prepara all’università

EMPOLESE VALDELSA

Una bussola per scegliere gli studi superiori in modo attento e consapevole. Dal 2014 Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) fornisce dati aggiornati sulle scuole secondarie di secondo grado, grazie ai quali capire quali istituti meglio preparano agli studi universitari o al lavoro, città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio. E così scopriamo, dall’ultimo recentissimo report, che volendo scegliere un liceo in preparazione agli studi universitari, il liceo Pontormo di Empoli si posiziona al primo posto su tre indirizzi rispetto agli altri istituti del territorio. La scuola di via Sanzio è la migliore rispetto all’indice Fga (l’indicatore che tiene conto sia della bravura che della rapidità degli studenti nel superare gli esami) per l’indirizzo scientifico ’puro’, per quello con scienze applicate e per l’indirizzo delle scienze umane. Il liceo Virgilio di Empoli spicca, invece, negli indirizzo classico e linguistico, ma viene superato dall’Alberti – Dante di Firenze per quanto riguarda l’indirizzo artistico.

Ma per chi, finite le medie, fosse orientato a scegliere un percorso di studi che possa prepararlo al mondo del lavoro? Sicuramente l’istituto Ferraris-Brunelleschi di Empoli sull’indirizzo Professionale, Industria e artigianato, ha un ottimo punteggio, pari a 80, per quanto riguarda l’indice di occupazione, ovvero la percentuale di coloro che hanno lavorato almeno sei mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma. Sempre per lo stesso indirizzo l’istituto Checchi di Fucecchio ha il migliore punteggio (63,41) sul territorio per quanto riguarda la percentuale di diplomati che a due anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito.

L’Enriques di Castelfiorentino sull’indirizzo Professionale dei servizi ha buoni punteggi (57,8) sia rispetto all’occupazione post diploma sia per quanto concerne la coerenza tra studi fatti e lavoro trovato. Subito sotto troviamo il Fermi-Da Vinci di Empoli (38). Spostandoci invece sull’indirizzo tecno e tecnologico la scuola superiore di Castelfiorentino ha dati migliori per indice di occupazione dei diplomati. Ma se si guarda all’indirizzo tecnico economico allora il Checchi supera Enriques e Fermi sia come indice di occupazione sia come qualifica professionale in linea con il percorso di studio conseguito. Per poter confrontare tutti i dati basta andare sul sito di Eduscopio.it che dalla nascita a oggi è stato visitato da circa 2,8 milioni di utenti unici che hanno consultato oltre 13,3 milioni di pagine. Per la nuova edizione, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di 1.326.000 diplomati italiani di 7.850 scuole, in tre successivi anni scolastici (20172018, 20182019, 20192020).

Irene Puccioni