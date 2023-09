Scuola Infanzia a Cerreto Guidi: Le Indagini sui Terreni

Va avanti, pur arrivando da un percorso di anni, il progetto di costruzione del nuovo polo scolastico (infanzia e primaria). Ci si concentra ora sul plesso per l’infanzia, in via Ildebrandino a Caracosta (nell’insieme, giova ricordarlo, si tratta di un intervento da quasi 2 milioni di euro con fondi statali): il Comune ha in merito affidato le indagini archeologiche propedeutiche ai cantieri, e in ogni caso cartina di tornasole dei passi avanti decisivi. Sono accertamenti di prassi in ogni grande opera pubblica. Qualche passo indietro e si va al 2015: c’è, a marzo di quell’anno, il disco verde al progetto preliminare dell’edificio destinato a Scuola per l’Infanzia, da realizzarsi sui terreni a Caracosta. A un anno dopo, febbraio 2016, risalgono i "criteri di indirizzo in materia di progettazione del nuovo polo scolastico di Cerreto Guidi" con cui venivano emanate le direttive per gli uffici comunali alle quali attenersi per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva sia delle nuova Scuola Primaria che della Scuola per l’Infanzia. Questi i criteri: antisismicità e basso costo, secondo i criteri virtuosi della bioarchitettura. Si arriva al 2018, ed arriva il via libera ai progetti definitivo ed esecutivo, e chiaramente tutte le carte servono per attingere fondi extra-comunali. Il dossier è stato ripreso di recente, quando negli uffici comunali competenti è stata effettuata una verifica sullo stato d’attuazione dell’intervento da parte della ‘Task force edilizia scolastica’ ed è stata predisposta la relativa scheda di intervento: ci sarebbe anche un cronoprogramma, esteso per i prossimi 4 anni. Ad ogni modo, adesso si parte con le preliminari indagini archeologiche, necessarie per arrivare alla definizione del cantiere.

A.C.