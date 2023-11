Scuola e trasporti : "Abbonamenti mensili senza agevolazioni"

Trasporto pubblico e studenti. L’argomento tiene banco in consiglio comunale a Vinci, e fa discutere. "Per quanto riguarda le agevolazioni sul trasporto per gli studenti delle scuole superiori, ci rimettono sempre i più deboli", premette il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Scipioni (nella foto), che poi spiega. "Abbiamo dovuto votare a favore dell’agevolazione tariffaria per gli studenti, per non far perdere quelle poche risorse stanziate ai pochi che potranno accedervi nel comune di Vinci. Ogni aiuto è utile per le famiglie. Però la Città Metropolitana ha dimostrato che esiste un abisso tra gli studenti del capoluogo, molto più agevolati,rispetto a tutti quelli della provincia. Già il fatto che le famiglie non abbiano alcun vantaggio per abbonamenti mensili rispetto agli annuali ed ai trimestrali, che presuppongono una certa disponibilità di poter anticipare cifre più consistenti da parte delle famiglie, è un errore. Perché – domanda – non applicare tariffe agevolate anche agli abbonamenti mensili? Inoltre l’aver dovuto già fare l’abbonamento al 31 agosto, per poter fruire dell’agevolazione, è addirittura grottesco. Dovevano prevedere le famiglie che ci sarebbe stata la convenzione per potervi accedere? Perché non fare una proroga almeno fino a fine mese, pubblicizzare le agevolazioni, per consentire di fruire degli sconti alle persone?"