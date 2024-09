Scuola di giornalismo. Incontro con Ranucci

Il giornalista d’inchiesta e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, inaugurerà la terza edizione della Winter School in Giornalismo Internazionale e nuovi media della Fondazione Montanelli Bassi in un incontro aperto alla cittadinanza che per l’occasione sarà accolto al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio. Con la scelta di Ranucci quale ospite speciale, la Fondazione Montanelli Bassi intende sottolineare – spiega una nota – l’importanza del giornalismo investigativo e d’inchiesta, strumento fondamentale per la tenuta stessa delle istituzioni democratiche, ed esprimere il proprio sostegno a un genere di giornalismo sempre più oggetto di ingerenze e di intimidazioni. La Winter School si svolgerà per i quattro week end consecutivi di ottobre, a Fucecchio, in totale gratuità grazie al finanziamento di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e al contributo del Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno. Patrocinio del Comune e del dipartimento di scienze politiche dell’università di Pisa e sostegno della Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana. Informazioni sul sito della Fondazione per le iscrizioni.