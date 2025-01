Scuola dell’infanzia al freddo: "La caldaia è stata riparata". Ora basta soluzioni-tampone"

Il guasto alla caldaia che aveva impedito l’utilizzo del riscaldamento all’interno della scuola dell’infanzia di Torre negli ultimi due giorni di attività del 2024 è stato riparato. E da oggi, i giovanissimi rientreranno nei locali dell’istituto senza alcun problema sotto questo profilo. Lo ha fatto sapere l’assessore alle manutenzioni Simone Peruzzi, chiudendo così una storia iniziata nelle scorse settimane con il malfunzionamento dell’impianto. L’amministrazione aveva già fatto presente come non si trattasse di un guasto di poco conto e che sarebbe stato necessario un intervento di ripristino.

Fra le ipotesi prese in considerazione dal sindaco Simone Londi c’era anche quella che portava a chiudere anticipatamente la scuola, ma anche alla luce dei due soli giorni residui prima delle chiusura (e "tenendo conto del parere contrario del corpo docente dinanzi a questa ipotesi", aveva detto) si è optato per una soluzione diversa anche per permettere ai circa 100 bambini della materna di poter concludere le attività prenatalizie. Le stufette acquistate in precedenza dal Comune o donate dalle associazioni hanno permesso di riscaldare le aule, per una soluzione-tampone messa in atto negli ultimi due giorni di attività prima delle vacanze natalizie. "Avevamo poi affidato l’incarico per la sostituzione del pezzo danneggiato – ha confermato Peruzzi – possiamo dire che il lavoro è terminato e che la caldaia è nuovamente in funzione dallo scorso sabato".