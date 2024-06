Scuola ceramica. C’è l’accordo con la Cina

Montelupo e la città cinese di Jingdezhen, da qualche giorno, sono idealmente più vicine: merito della firma di un accordo di cooperazione fra la scuola della ceramica di Montelupo e la Senior Vocational High School di Jingdezhen. A siglarlo mercoledì scorso sono stati Olivia Bitossi per la scuola della ceramica e il direttore Mingwang He per la Senior vocation high school, nel corso della visita della delegazione orientale a Montelupo alla presenza del sindaco Simone Londi e del vice-presidente vicario di Aicc nonché ex-sindaco Paolo Masetti.

"Il nostro intento è quello di rafforzare il ruolo della scuola della ceramica, facendola diventare sempre più un punto di riferimento per coloro che voglio apprendere le tecniche ceramiche – ha commentato Bitossi –, ma anche per chi desidera fare sperimentazione e ricerca. Ci rivolgiamo a un pubblico italiano, ma anche straniero. L’attivazione di tirocini per studenti provenienti dall’estero, i partenariati con istituti come la Stanford University e la stipula di accordi di cooperazione come quello firmato con Jingdezhen perseguono questo obiettivo". Lo scopo dell’iniziativa è quello quindi di promuovere rapporti di scambio e collaborazione fra le due realtà. "Ogni azione tesa a valorizzare il ruolo della scuola della ceramica, come centro formativo con caratteristiche uniche in Italia, è fondamentale – ha concluso Londi – presto saranno attivati altri corsi di formazione, alcuni dei quali finanziati anche da fondi europei, ringrazio pertanto Paolo Masetti per essere il tramite di questo sodalizio con la città cinese di Jingdezhen".