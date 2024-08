Scrivere, ritmo e respiro. Ecco il workshop creativo

La bellezza di scrivere. E di farlo sapendo dare fiato alla parola, trovando la forma e la giusta armonia del racconto. Ci vuole tecnica per riuscire a farlo. "Ritmo & Respiro (l’arte della pagina)" è un’opportunità in più per scoprire qualche altro segreto della scrittura. Nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 settembre Certaldo ospiterà il workshop di scrittura creativa condotto da Antonella Cilento, scrittrice e giornalista, è una figura di spicco nel panorama letterario italiano. Fondatrice dell’associazione Aldebaran Park.

Questo evento speciale, che si svolgerà in concomitanza con la 43esima edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio, rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi nell’arte della scrittura in un contesto di straordinaria bellezza. "Ogni storia ha la sua forma e la sua musica", è il principio ispiratore dello stage. I partecipanti saranno guidati nella scoperta del ritmo e del respiro propri di ogni narrazione, imparando a riconoscere se un’idea si traduce meglio in un racconto breve, in un romanzo o addirittura in una saga. La rapidità, l’economia e l’efficacia saranno esplorate non come nemiche del sogno e della fantasticheria, ma come strumenti essenziali per mantenere viva l’attenzione del lettore e dare forza alle storie.

Nel corso delle due giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare diverse forme narrative, dal microcosmo della pagina fino alla costruzione di capitoli e trame coerenti. Sarà un viaggio nel “respiro di fuoco dell’invenzione”, bilanciato dalla “giornata serena e ventilata della distanza narrativa”, un percorso che porterà i partecipanti a comprendere l’arte del raccontare attraverso un equilibrio tra creatività e tecnica. Per l’ottavo anno consecutivo, Antonella Cilento e Lalineascritta tornano a Certaldo in occasione del Premio Boccaccio, portando con sé un’esperienza di 32 anni nell’insegnamento della scrittura creativa. Lalineascritta, tra le più antiche scuole di scrittura in Italia, è nota per la sua capacità di formare nuovi talenti letterari, grazie a un approccio che coniuga tradizione e innovazione. Dal 2019, la scuola ha inaugurato anche il primo master in scrittura e editoria del Sud Italia, in collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa. Per info: 081.5564013.