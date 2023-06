"Screening e spirometrie sospesi? Porteremo il caso in Regione"

L’estate che sta arrivando e la possibile sospensione di alcuni esami medici. La Lega chiede chiarezza. "E’ fondamentale e urgente fare piena chiarezza sulle affermazioni del sindacato Nursind che segnala come a luglio ed agosto, nell’area dell’Empolese-Valdelsa, spirometrie e screening al colon potrebbero essere sospesi, causa una forte carenza d’infermieri – afferma Giovanni Galli, consigliere regionale del Carroccio e membro della Commissione Sanità –. Sappiamo che vi siano, da tempo, grosse lacune d’organico, colpevolmente trascurate dalla giunta Giani, ma stoppare alcuni servizi sarebbe davvero il colmo". In ballo ci sono le ferie dei medici e le carenze di personale. "Le ferie devono essere pienamente garantite e quindi ci dovrebbe essere un numero complessivamente adeguato di sanitari per far sì che l’arrivo dell’estate non diventi un problema serio per le strutture assistenziali – precisa l’esponente leghista –. Vogliamo, pertanto, vederci chiaro e interpelleremo l’assessore Bezzini, chiedendo una risposta ufficiale, sulla delicata tematica".