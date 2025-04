Scoprire il cosmo. Un viaggio astrale per i più curiosi

MONTELUPO FIORENTINOL’universo che conosciamo è frutto di osservazioni sempre più raffinate e modelli teorici sofisticati. Ma molte delle sue componenti – come la materia e l’energia oscura – rimangono ancora misteriose. Come approfondire? L’occasione è servita in queste giornate di ponti primaverili dal Mmab di Montelupo Fiorentino che organizza una conferenza sulla cosmologia aperta a tutti. Dopo l’assegnazione del premio “Li omini boni“ a Maura Tombelli, montelupina doc, fondatrice e direttrice dell’Osservatorio Astronomico ‘Beppe Forti’ e prolifica scopritrice di asteroidi, domani in paese si torna a guardare le stelle. Alle 17,30 nei locali di piazza Vittorio Veneto si potrà partecipare alla conferenza “Alla scoperta dell’universo: sfide e futuro della cosmologia“, un appuntamento imperdibile soprattutto per gli appassionati di scienza e curiosi del cosmo. Relatore dell’incontro sarà Damiano Rosselli, giovane ricercatore e dottorando presso il Centre de Physique des Particules di Marsiglia, che accompagnerà il pubblico in un viaggio affascinante tra le più recenti scoperte e i grandi interrogativi della cosmologia contemporanea.

Durante la conferenza - interverrà anche l’assessora alla Cultura del Comune di Montelupo, Aglaia Viviani - si parlerà delle sfide scientifiche più attuali, delle prospettive future della ricerca, delle grandi missioni spaziali e dei telescopi di nuova generazione, con l’obiettivo di comprendere meglio la struttura e l’evoluzione del cosmo. Un’occasione per avvicinarsi al mondo della ricerca scientifica in modo accessibile e coinvolgente, all’interno di un contesto culturale che promuove la divulgazione e la conoscenza. Un viaggio attraverso le domande fondamentali della cosmologia moderna, insomma, cercando di tracciare un quadro delle domande ancora aperte e delle possibili risposte che ci attendono nei prossimi anni.

L’ingresso è gratuito, senza prenotazione, fino a esaurimento posti. Per informazioni, scrivere all’indirizzo mail [email protected].