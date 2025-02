Scontro diretto tra due squadre del Circondario

Scontro diretto nel girone G di Seconda Categoria oggi tra le due compagini del circondario. Alle 15 a Il Prato va infatti in scena Aurora Montaione-Ponte a Cappiano. All’andata in casa ebbero la meglio i calligiani per 3-1, ma nel precedente di domenica 1 settembre sempre su questo campo, nel primo turno di Coppa Toscana, si imposero 1-0 i montaionesi. Le due squadre sono separate in classifica da appena due punti in favore del Ponte a Cappiano.

Nel raggruppamento F, sempre questo pomeriggio alle 15, l’incontro più significativo è quello che attende il Santa Maria a Firenze contro l’Atletica Castello. Si tratta infatti di un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza con gli empolesi che hanno l’opportunità di staccare ulteriormente i padroni di casa, attualmente penultimi in classifica.

Partono invece nettamente sfavorite, sulla carta, Avane e Monterappoli. I primi ospiteranno infatti il Daytona secondo in classifica con ben 27 punti in più e già vittorioso 3-1 all’andata, mentre i secondi andranno a far visita alla Laurenziana (5-3 all’andata per i biancorossi fiorentini), che è in piena zona play-off con 8 lunghezze di vantaggio sul team di Bruno.