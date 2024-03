Schianto mortale fra tre vetture. La vittima è un operaio di 48 anni

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ad un uomo di 48 anni, di origine marocchina, che a bordo della sua auto stava tornando a casa dopo il lavoro. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di ieri in via Romana Lucchese, nella frazione Le Vedute, una delle zone collinari del comune di Fucecchio. Mustapha El Wardi alla guida di una Opel Meriva stava viaggiando in direzione di Altopascio, comune dove risiedeva. Forse un sorpasso azzardato, fatto in un tratto di strada che gli sembrava favorevole, gli è stato fatale. La dinamica è comunque in fase di ricostruzione. Quel che è certo è che l’auto del 48enne si è andata a scontrare frontalmente con un Mercedes van sul quale viaggiavano altre due persone, che nell’impatto sono rimaste ferite in modo non grave. I due passeggeri sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Nello spaventoso incidente è rimasta coinvolta anche una terza vettura, colpita dalla Opel Meriva, che dopo lo scontro ha perso completamente il controllo. Il conducente dell’altra auto è fortunatamente rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli. I pompieri hanno operato per diverso tempo per cercare di estrarre la vittima rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Il 48enne è praticamente morto sul colpo. Infatti, quando finalmente il corpo è stato fatto uscire dalle lamiere accartocciate e consegnato al medico del 118, per lui non c’era già più nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere.

A quanto appreso l’uomo era un dipendente di una ditta che esegue lavori in appalto per Avr, l’azienda che si occupa dei servizi di gestione e manutenzione della strada di grande comunicazione Firenze – Pisa – Livorno. La vittima indossava ancora la divisa da lavoro. Aveva appena finito il suo turno e stava rincasando in provincia di Lucca. Purtroppo a casa non c’è mai arrivata. Adesso spetterà alla polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità. Durante le fasi dei rilievi e dei soccorsi, nonché del recupero del corpo, il traffico è stato interrotto.

Irene Puccioni