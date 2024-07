Scavi etruschi: "Bene, ma ora più chiarezza"

"Apprendiamo con soddisfazione della ripresa degli scavi dell’insediamento etrusco di Montereggi. E per questo, come opposizione, abbiamo richiesto al sindaco e alla giunta ulteriori ragguagli". I consiglieri di centrodestra Emanuel Di Mauro e Manuel Razzuoli hanno così commentato l’interrogazione sull’argomento protocollata da Siamo Capraia e Limite, con cui chiedono all’amministrazione di fare il punto sugli scavi e sulle prospettive future degli stessi. I due rappresentanti della coalizione FdI, Lega e FI chiedono in sostanza a chi amministra di specificare ulteriori dettagli legati alle operazioni, come i progetti futuri relativi al sito, le aree oggetto dell’indagine archeologica, l’elenco dei soggetti e delle istituzioni accademiche che prederanno parte all’iniziativa e il cronoprogramma. Per un documento che potrebbe essere discusso già alla prossima seduta del consiglio comunale.