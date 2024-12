Scarpa, fra futuro e crisi. Uno studio sul settore

L’industria calzaturiera italiana, che ha nel Valdarno uno dei punti di forza in Toscana, si conferma tra le eccellenze manifatturiere del Paese. Tuttavia, il comparto è investito da una transizione strutturale che vede, da una parte una forte crescita del fenomeno della contraffazione, e dall’altra una contrazione nel numero di aziende e della produzione. La stabilità del fatturato del settore nel suo complesso è attribuibile a un incremento dei prezzi medi di vendita, sostenuto dalla transizione strategica verso segmenti di mercato più remunerativi. Tutto questo emerge dalle conclusioni del report "Settore calzaturiero italiano: impatto economico e contraffazione" reso noto nei giorni scorsi. Negli ultimi dieci anni, il numero di imprese attive nel settore calzaturiero è diminuito del 23,9%, la produzione di calzature si è ridotta del 42,1% rispetto al 2012 (mentre del solo 1,7% quella del comparto manufatturiero), e l’incremento del fatturato per occupato è stato del 2,2% in media all’anno. Particolarmente significativa è stata negli ultimi anni la crescita delle esportazioni verso la Cina (+346,5%) e la Polonia (+266,4%), grazie alla crescente domanda di beni di lusso nei paesi emergenti.