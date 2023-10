"Scadenza 20 novembre: Vinci illumina il Natale 2024"

C’è tempo fino al prossimo 20 novembre per partecipare al bando pubblicato dal comune di Vinci e relativo all’installazione delle luminarie natalizie 2024. Le luminarie, in particolare nel centro storico, saranno agli attraversamenti stradali in via Giovanni XXIII, via Matteotti, via Pierino da Vinci, via Fucini e via Montalbano. Saranno presenti anche installazioni luminose delle riproduzioni dell’Uomo Vitruviano, sui lampioni in via Fucini, via Rossi e via Montalbano. . Le luminarie saranno anche a Vitolini (via della Libertà) e a Spicchio-Sovigliana (via Leonardo da Vinci-viale Togliatti). Il periodo va dal 1 dicembre 2023 al 10 gennaio 2024. Le manifestazioni di interesse si dovranno inviare all’indirizzo di posta certificata [email protected].