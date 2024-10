Sbalzato dallo scooter . Fa un volo di diversi metri. Gravissimo quindicenne

Le mani e il corpo che all’improvviso si staccano dallo scooter. Il volo di alcuni metri e poi il violento tonfo a terra. Un trauma cervicale e una ferita al volto, profonda. Il tremendo incidente è accaduto ieri mattina poco dopo le 7.30 nel comune di Gambassi Terme, la vittima è un ragazzino di 15 anni che per le gravi lesioni riportate è stato immediatamente trasferito in elisoccorso al Centro traumatologico ortopedico di Careggi.

A quanto appreso il giovane stava viaggiava a bordo del suo scooter lungo via di Magliano, una strada secondaria che si immette sulla strada provinciale Volterrana. In senso opposto stava arrivando un’auto. I due mezzi si sono incrociati, urtandosi. Ad avere la peggio è stato il 15enne che nell’impatto è stato sbalzato dalla sella del motorino volando per diversi metri e finendo rovinosamente a terra. Nell’incidente il ragazzino ha riportato, in particolare, ferite alla testa.

Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto la centrale del 118 ha inviato l’automedica, un’ambulanza della Misericordia di Certaldo e l’elisoccorso Pegaso. La vittima, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasferita in codice rosso al Cto dell’ospedale fiorentino per tutti gli accertamenti e le cure del caso. A quanto appreso, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Nell’incidente non sono state coinvolte altre persone. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa per la ricostruzione della dinamica e l’accertamento delle eventuali responsabilità.

Irene Puccioni