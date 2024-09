Saturimetro in dono alla Pediatria dopo la nascita del nipotino

Un dono speciale per un evento speciale. Un cittadino ha regalato un saturimetro, ovvero un pulsossimetro palmare per monitorizzare i parametri vitali, alla Pediatria dell’ospedale San Giuseppe dopo la nascita del nipotino. La donazione è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza della direttrice dell’ospedale empolese, Francesca Bellini, e del direttore della Pediatria, Roberto Bernardini. Insieme a loro e al donatore, nella sala dell’orologio dell’ospedale c’erano anche la coordinatrice infermieristica della Pediatria, Federica Iannotta. "Si tratta di uno strumento di grandissima utilità sia per il neonato che per il bambino più grande", ha dichiarato Bernardini. "Ringrazio per questa gradita donazione a nome della direzione, dei colleghi della Pediatria e soprattutto dei bambini e delle loro famiglie che ne potranno beneficiare – ha sottolineato la direttrice Bellini –. È un gesto che contribuisce a rafforzare il legame tra l’ospedale e il suo territorio e ci gratifica".