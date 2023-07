Sant'Amato a Tavola a Vincisecondo: Musica, Prodotti Tipici e Montalbano

VINCI

Secondo week-end di eventi per la 30esima edizione di Sant’Amato a Tavola, rassegna enogastronomica dei prodotti tipici di Sant’Amato e del Montalbano. Il programma dei prossimi tre giorni si apre stasera alle 21.30 con la musica di Gianluca, mentre domani, sempre a partire dalle 21.30, spazio a “Robertino in Gran Varietà“ con Sandro Del Pecchia e la partecipazione della showgirl Lisa Mori. Domenica sera, invece, alla stessa ora sarà il “DuoDeno“ a far ballere i partecipanti: Pippolo e Giacomino sono pronti a far scatenare i commensali. Oltre allo stand gastronomico e i vari spettacoli, però, per celebrare al meglio il 30esimo anniversario di questa manifestazione, è stata allestita anche la selfie station, dove potersi immortalare durante un momento della serata. Mercoledì prossimo, prima del successivo week-end, ci sarà invece “Una notte in Vallebuia“, camminata sui sentieri del Montalbano intorno a Sant’Amato con pastasciutta finale e cocomero, a cura dell’associazione Gumasio Asd.