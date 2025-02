San Valentino è nell’aria. L’amore sboccia ovunque. In biblioteca e al museo. Brindisi per le coppie d’oro

di Ylenia CecchettiEMPOLIOgni occasione è buona per festeggiare. Oggi tocca all’amore e se la festa fa rima con cultura, perché tirarsi indietro? Sono diverse le iniziative organizzate sul territorio per gli animi romantici…di tutte le età. A Empoli l’amore si celebra in tutte le sue sfaccettature, alle 17 a Palazzo Leggenda per un San Valentino alternativo, quello dedicato al sentimento che lega i bimbi alle loro famiglie. Saranno proprio i piccoli artisti a creare, con le loro mani, opere d’arte ispirate al tema di San Valentino da regalare ai loro affetti più cari. Il laboratorio è per bambine e bambini dai 3 a 6 anni. Dall’amore puro e innocente tipico dell’infanzia, alla festa dei “veterani“ del San Valentino, quelli che da più o meno 50 anni festeggiano rinnovano le loro promesse, scegliendosi ogni giorno. A Montespertoli l’amministrazione comunale dedica un evento speciale alle coppie che nel 2025 raggiungono il traguardo delle Nozze d’Oro. Il sindaco Alessio Mugnaini ha invitato personalmente le coppie che festeggiano 50 anni di matrimonio a partecipare a una cerimonia in loro onore. L’evento si terrà alle 18 all’Auditorium “Mauro Marconcini“ al Centro per la Cultura del Vino “I Lecci“, un luogo simbolico che rappresenta la tradizione e il valore della comunità montespertolese. "Raggiungere i 50 anni di matrimonio è un traguardo straordinario, che merita di essere celebrato come esempio di impegno e condivisione per tutta la comunità - è l’augurio di Mugnaini - Festeggiare queste coppie significa riconoscere il valore del loro percorso di vita". Le coppie saranno accolte con una breve cerimonia, un brindisi e la consegna di un piccolo omaggio simbolico. Da “I Lecci“ ci si sposta al Mmab di Montelupo Fiorentino dove il San Valentino si consuma tra arte e bellezza. Per l’occasione infatti, tutte le coppie avranno un ingresso omaggio al Museo della Ceramica. Due biglietti al prezzo di uno per lasciarsi incantare dalla storia, dai colori e dalle forme della ceramica, in un viaggio tra tradizione e creatività. E la sera, tutti a tavola. Che sia da asporto a lume di candela, servita al ristorante, o fai da te, la cena è un’occasione per festeggiare l’amore passando dal buon cibo. Sono diverse le proposte create ad hoc dai locali della zona. Al bar Vittoria stasera si festeggia con un giropizza e antipasto a prezzo speciale, al Caffè Centrale si comincia già alle 18 con l’aperitivo a buffet al costo di 10 euro. Anche il Pura Vida Lounge Bar lancia il menù "pensato per far battere il cuore alla dolce metà", una Candlelight Dinner con piatti raffinati e musica dal vivo. E per chi volesse prendere per la gola il partner dilettandosi in cucina, il prezioso suggerimento arriva dai Mollica’s, gli street chef Silvia Daddi (montelupina doc) e Mattia Maracci, coppia nella vita e ai fornelli. "La nostra proposta? Senza dubbio un menu afrodisiaco. Si apre la serata con un crostino burro e acciuga (queste contengono arginina, un toccasana per il benessere sessuale maschile). Seguono spaghetti alle vongole, un piatto bello piccantino: molluschi e peperoncino sono un mix atomico. Come seconda portata, il baccalà alla livornese, perché il fritto ripassato nel pomodoro si sa, risveglia i sensi. Gran finale con una mousse al cioccolato, spolverata di caffè". La dolcezza è garantita.