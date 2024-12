San Silvestro a teatro a Fibbiana con cena finale

Tradizionale appuntamento con la prosa a Fibbiana per l’ultimo dell’anno. Ci sono ancora posti disponibili, infatti, per lo spettacolo di martedì 31 dicembre alle 20.30 al teatro della frazione di Montelupo, dove dopo la chiusura del sipario sarà possibile partecipare al cenone di San Silvestro presso l’adiacente Circolo Mcl Il Coriandolo per brindare al 2025.

Protagonista la compagnia I viandanti sul mare, che porterà in scena lo spettacolo "L’imbuto cosmico" del giovane drammaturgo e attore di Gaeta, Michele Carnevale per la regia di Lorenzo D’Agata e Angelo Galdi, con Emanuel Pascale, Fabrizio Stefan, Francesca Di Meglio, Michele Carnevale e Salvatore Iermano.

Si tratta di una commedia brillante in due atti con al centro un artista napoletano, scrittore, pittore e scultore, che vive il dramma di non essere capito, circondato da un grottesco entourage. Un testo che mette in luce, in modo leggero e divertente, il disagio continuo nello stare al mondo che caratterizza la vita di chi non si adegua alle convenzioni.

Una suocera arcigna, un portiere condominiale stralunato, un idraulico disonesto e un manager spietato fanno da cornice alle grottesche giornate di Roberto Taviano, un artista napoletano squattrinato, che vive una situazione economica e matrimoniale sempre sull’orlo di una crisi di nervi. Per salvare la relazione e non essere sfrattato da casa ha una sola chance: vendere "L’imbuto cosmico", la sua ultima opera.

La commedia si sviluppa in un crescendo di equivoci, fatto di incontri inattesi, senza pause, sino a un finale in cui il protagonista viene trascinato in un esito decisamente sorprendente.

La compagnia I viandanti sul mare, nata a Roma nel 2021 e formata da attori diplomati presso varie accademie di teatro, riconosciute a livello nazionale, mira a proporre un teatro con fini sociali, civili e pedagogici, mantenendo viva, in particolare, la tradizione del teatro classico partenopeo.

Per informazioni e prenotazioni recarsi al bar del Circolo Mcl Pio XII o telefonare al 3338002148.