Sammontana, modello di eccellenza. La visita della Camera di commercio

La scelta è ricaduta su una delle eccellenze italiane nel mondo, visto che Sammontana ha scritto la storia del gelato. Ed è da lì, dallo stabilimento empolese, che la Camera di commercio di Firenze ha deciso di iniziare il proprio alla ’scoperta’ delle grandi aziende del territorio. La sua storia, del resto, è ben nota. Specializzata nella produzione di gelati e croissanterie surgelata, con circa 500 milioni di fatturato e oltre 1.300 dipendenti. "Marco, Leonardo e Lorenzo Bagnoli, ai vertici del gruppo di famiglia fondato da Renzo Bagnoli nel 1948, hanno accolto nella sede aziendale – spiega una nota diffusa dalla stessa Camera di commercio –, il presidente e il segretario generale della Camera di commercio, Massimo Manetti e Giuseppe Salvini".

L’incontro è stato l’occasione anche per una riflessione sul territorio. "Vogliamo aprirci al territorio e stare sempre più al fianco delle imprese – ha detto Manetti, arrivato al vertice dell’Ente camerale lo scorso luglio –. Tutte le aziende, anche le più strutturate, possono usufruire dei nostri servizi che spaziano dalle consulenze gratuite su finanziamenti e apertura nuove imprese alla mediazione-arbitrato-conciliazione, dall’export alla formazione dei giovani, tema quest’ultimo particolarmente sentito per cercare di armonizzare il mercato del lavoro, dove oggi la difficoltà di reperimento media supera il 50 per cento". Marco, Leonardo e Lorenzo Bagnoli, da parte loro, hanno ricordato la storia e presentato le attività del gruppo Sammontana, confermando una strategia di crescita anche per linee esterne e sottolineando come la filosofia aziendale sia quella che ha ispirato la trasformazione in società benefit, orientata ad avere un impatto positivo sulla collettività e sull’ambiente.

"La Camera di commercio, che ha uno sportello aperto al pubblico anche nel centro di Empoli, è presente in tutto il territorio metropolitano, oltre ad aver digitalizzato i propri servizi amministrativi – ha spiegato Manetti –. Vogliamo che le imprese sappiano di poter contare sulla Camera, grazie ai nostri servizi che, oltre tutto, sono in larga parte gratuiti". La prossima tappa del tour avviato da Manetti e Salvini sarà alla bottega d’arte fiorentina Maselli cornici.