Samminiatello . Ecco lo spazio intitolato a Bitossi

Nel giorno dedicato alla memoria si è tenuta l’inaugurazione della piazza intitolata a Francesco Bitossi detto “Franceschino” (già piazza dell’Orcio), Commendatore presidente dell’Unione Fornaci della Terracotta di Samminiatello, deportato nei campi lavoro tedeschi nel luglio del 1944. A distanza di due anni dalla sua scomparsa, l’amministrazione comunale ha deciso di intitolargli una piazza nella sua Samminiatello. "Eravamo in tanti in quella che da oggi si chiamerà Piazza Francesco Bitossi, il nostro grande Franceschino – le parole del sindaco, Paolo Masetti –. Storico presidente dell’Unione delle Fornaci della Terracotta di Samminiatello, mancato il 23 gennaio di due anni fa, è stato deportato nel luglio 1944 a soli 17 anni in un campo di lavoro nei pressi di Buchenwald e ha sofferto in prima persona la barbarie nazista. È tornato dopo un anno di stenti ma per molti non è stato così. È per Francesco e per tutti gli altri deportati – ha sottolineato Masetti – che ha senso continuare a lavorare sul tema della memoria, ad approfondire, a creare occasioni di incontro, a formare le nuove generazioni e a lottare perché non accada di nuovo. Grazie a Lorenzo Nesi, assessore alla memoria, per il suo grande impegno su questo tema".

Le iniziative della memoria proseguono il 10 febbraio con bandiere abbassate in memoria delle vittime delle foibe. Il 13 febbraio, anniversario della partenza nel 1945 dei Volontari della Libertà per la guerra di Liberazione Nazionale, si terrà una conferenza sul tema “Montelupo Fiorentino dal 1919 al 1926. Un Comune fiorentino dal liberalismo al fascismo”. Appuntamento alle 18 al MMAB.