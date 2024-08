Sagra per golosi. Tante pizze dolci e musica dal vivo

MONTESPERTOLI

Un evento che promette di deliziare i palati dei più golosi e di intrattenere gli animi e le passioni più disparate dal 4 all’8 settembre. È la Sagra della Pizza Dolce, l’atteso evento che si svolgerà al Circolo Arci di Martignana e che gode del patrocinio del comune di Montespertoli. Il punto di ritrovo e focus della manifestazione è il Circolo in via della Torraccia 2 nella frazione di Martignana dove sarà possibile degustare una varietà irresistibile di pizze salate e dolci, oltre a una selezione di piatti tradizionali che sapranno soddisfare anche i palati più esigenti. La sagra sarà allietata da musica dal vivo di alta qualità e intrattenimento coinvolgente, rendendo ogni sera un’esperienza da ricordare.

Il programma dell’evento è ricco di spettacoli e attività per tutti i gusti. Mercoledì 4 settembre alle 21 si svolgerà l’incontro con il sindaco e la nuova giunta comunale, un’opportunità per condividere momenti di convivialità e dialogo. Giovedì 5 settembre, sempre alle 21, serata di live music con “I Bruscotti”, un gruppo di giovani musicisti amanti del blues o meglio del brus. Venerdì 6 settembre, alle 19 “Pedalata sotto le Stelle” con un percorso di 17 chilomentri. Il ritrovo è al Circolo per un’esperienza ciclistica unica. Per informazioni contattare Salvatore 339 5748989; Andrea 347 5341459; Simone 333 9529076; mentre alle 21 esibizione di “In Dust”, con il loro coinvolgente rock acustico che spazia tra classici come Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Dave Matthews e Johnny Cash. Sabato 7 settembre “Little Italy” saliranno sul palco con la loro musica dal vivo, offrendo un repertorio di musica pop e rock italia e straniera dagli anni 60 ad oggi. Infine domenica 8 settembre: serata di chiusura con “Antonella Grattarola”, rivelazione empolese del talent The Voice Senior. La cena inizia ogni sera alle 20 con pizze e altre specialità. Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, si prega di contattare il Circolo Arci di Martignana tramite facebook @circoloarcimartignana.