’Sacro’ di Virgilio Sieni punta a riscoprire la città e le sue opere

Doppio incontro in città con il progetto “Sacro“, ideato da Virgilio Sieni. Si tratta di due esperienze di partecipazione: una rivolta a persone con fragilità residenti nel Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli; l’altra pensata per un gruppo di cittadini di tutte le età e abilità per stimolare processi di apprendimento e frequentazione del gesto attraverso lo sguardo sull’opera d’arte. Oggi alle 11 si parte alla palestra della Scuola Media Busoni, con la performance “Il mondo salvato da loro“, con musiche di Naomi Berrill al violoncello. “Il mondo salvato da loro“ è l’esito scenico degli incontri tenuti tra aprile e maggio nell’ambito del progetto “Prometeo - Novissima arte“, che si propone di sviluppare, promuovere e consolidare uno sguardo e una pratica creativa rivolta alla fragilità. Domani alle 20 al museo della Collegiata di Sant’Andrea, ci sarà “L’Incontro“ di Virgilio Sieni con musiche di Naomi Berrill (violoncello). L’esperienza prevede la scoperta di alcuni gesti e il processo che li genera per creare insieme una breve sequenza di movimenti ispirati alle opere presenti al Museo della Collegiata.