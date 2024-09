Saba Sazonov infortunato. Rischia uno stop prolungato

Altra tegola in casa azzurra. Alla ripresa degli allenamenti il giovane difensore georgiano Saba Sazonov si è procurato una lesione distrattiva del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà sottoposto ad ulteriore valutazione specialistica per stabilire il percorso successivo. Un infortunio di non poco conto che potrebbe costare al giocatore un lungo stop ancor prima di aver esordito in azzurro. Arrivato insieme a Pellegri alla vigilia della trasferta di Bologna, nell’ambito dell’operazione che ha portato Walukiewicz al Torino, Sazonov non è ancora infatti mai sceso in campo con l’Empoli. Solbakken sì, Fazzini e De Sciglio quasi sicuramente no. Queste poi le altre indicazioni che giungono dall’infermeria azzurra dopo la seconda seduta settimanale in vista della trasferta a Cagliari di venerdì prossimo alle 18.30. L’attaccante norvegese sta infatti già molto meglio dal risentimento muscolare alla coscia destra che lo ha tenuto fuori sabato scorso con i bianconeri, e tornerà quindi a disposizione. Chi difficilmente ci sarà in Sardegna invece è Jacopo Fazzini, ancora alle prese con il recupero dalla lesione di basso grado al flessore dell’anca sinistra rimediata con l’Under 21. Più facile rivederlo a disposizione per il derby di domenica 29 settembre al Castellani-Computer Gross Arena con la Fiorentina. De Sciglio sarà in panchina pure a Cagliari.