'Ruba' energia elettrica a Castelfiorentino: denunciato 27enne marocchino

Aveva visto che era vuoto e ha pensato bene di occuparlo. Di portarci i suoi pochi effetti personali e di stabilirvisi, facendolo diventare il suo alloggio. Un 27enne marocchino è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Castelfiorentino all’interno di un appartamento disabitato appena fuori dal centro urbano di Castelfiorentino. Il giovane aveva anche manomesso il contatore dell’energia elettrica, che era stato staccato a suo tempo dai proprietari dell’immobile, riuscendo a collegarlo in maniera fraudolenta alla rete pubblica. Un’operazione fatta in maniera rudimentale con il rischio anche di potersi ferire gravemente, rimanendo folgorato dalla stessa corrente elettrica.

L’uomo è stato deferito, in stato di libertà, alla procura di Firenze per furto aggravato, invasione di terreni o edifici ed ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, dal momento che dagli accertamenti eseguiti dai militari risultava non in regola con i documenti. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento era presente soltanto lui, ma da alcune segnalazioni giunte alle forze dell’ordine era stato notato un certo movimento intorno all’immobile. Il giovane non risulta avere altri precedenti. Non ha un lavoro e vive di espedienti. La posizione del 27enne marocchino è adesso al vaglio dell’autorità giudiziaria che ne valuterà le responsabilità o meno nel corso del successivo processo.