Rossetti, ultimi appuntamenti: "Attenzione all’inclusività"

Gli election days sono ormai alle porte e anche il sindaco uscente Simona Rossetti, da candidata a sindaco del centrosinistra, è impegnata in questi ultimi giorni nei vari incontri con l’elettorato per chiudere la campagna elettorale. Rossetti punta a quello che sarebbe per lei il terzo mandato con il supporto della lista ’Avanti Insieme’, a tradizione Pd. Per una formazione che prevede anche il supporto di Italia Viva, Azione e +Europa e a rappresentare quest’ultima ci sarà Patrizia Polito, scelta – si legge nel comunicato – anche per promuovere un’amministrazione inclusiva, progressista e aperta al dialogo europeo. "Sono onorata di rappresentare +Europa nella lista di Avanti Insieme – ha dichiarato l’aspirante consigliera quarantatreenne, segretaria amministrativa a Cerreto alla Casa della salute da quasi 18 anni – ho scelto di candidarmi perché conosco bene le difficoltà che una donna sola può affrontare, specialmente quando deve gestire anche il problema della disabilità. Credo fermamente che la mia esperienza possa essere utile ad aiutare chi vive situazioni simili".