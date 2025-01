Rossetti spiega la vita del "runner"

EMPOLI "Cosa significa essere un runner?". Questa è la domanda che si pone e a cui prova a rispondere con il suo ultimo libro lo psicologo Alberto Rossetti, che giovedì prossimo alle 18.30 sarà alla libreria in centro a Empoli Libri & Persone, per presentare appunto "Cosa significa essere un runner?". Per Rossetti non è la prima volta visto che era già stato ospite lo scorso anno per raccontare il suo libro sull’adolescenza "Viva la libertà". Perché qualcuno, a un certo punto della sua vita, decide di stravolgere le proprie abitudini e si mette in testa di correre per decine di chilometri ogni settimana? Questa è una domanda che riguarda ormai milioni di persone nel nostro paese e che l’autore prova ad analizzare tra abitudini, aspirazioni, piccole e grandi ossessioni dell’essere un runner: un’esperienza che offre a tutti la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza in se stessi e di ricercare nuovi possibili significati da dare alla propria corsa e alla propria vita. "Per diventare migliori?", potreste chiedervi. Questo dipende da voi. Perché la corsa aiuta, ma non basta correre per essere liberi. A moderare l’incontro con l’autore sarà Denise Cavallini (nella foto), podista e istruttrice del Gumasio con alle spalle anche la famosa maratona di New York. Rossetti si occupa di psicoterapia con l’adulto e l’adolescente e di psicologia in ambito sportivo.