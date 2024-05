Ronzulli tra annunci e stilettate: "Qui c’è bisogno di aria fresca. Siamo noi i liberali e riformisti"

La senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, è stata a Empoli sabato per la presentazione della lista di FI Simone Campinoti sindaco, insieme al segretario regionale Marco Stella e allo stesso candidato. "È arrivato il momento di voltare pagina, di cambiare, di mettere fine all’egemonia di una sinistra che ad Empoli, come in quasi tutta la Toscana, ha pensato che tutto fosse immutabile, che pensa più a vivacchiare che ai reali bisogni dei cittadini – ha detto la senatrice –. C’è bisogno di una ventata d’aria fresca. Questo cambiamento è rappresentato da Simone Campinoti, che ha deciso di mettere al servizio del centrodestra, della città e dei suoi abitanti, l’entusiasmo, la sua esperienza di imprenditore, la capacità di conoscere le dinamiche che segnano la differenza fra un’azienda che produce ed una destinata al fallimento".

Inevitabile il commento sulle elezioni europee. "La partita che si gioca alle Europee è quella tra due visioni opposte della politica e della vita. Noi siamo liberali e riformisti. La sinistra è illiberale e anti-italiana. Noi siamo quelli con liste di qualità, con candidati seri e autorevoli. Loro sono quelli che candidano gente che vuole sfuggire alla giustizia, come Ilaria Salis. Noi siamo quelli che lasciano la libertà di parola a tutti. Loro sono quelli che tifano per chi irrompe nelle manifestazioni altrui per impedire di parlare", ha concluso. Soddisfazione da parte di Marco Stella che ha sottolineato come "la candidatura dell’imprenditore Campinoti rappresenti una svolta per Empoli" perché "per la prima volta un importante esponente della società civile si candida per il centrodestra".