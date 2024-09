Rogo in via Berlinguer. Le famiglie evacuate di nuovo trasferite

Per far sì che la palazzina ad affitto calmierato di via Berlinguer danneggiata dalle fiamme il mese scorso torni agibile, stando a quanto fatto sapere da Publicasa serviranno almeno sei mesi.Nel frattempo, il Comune di Montaione ha offerto una nuova sistemazione provvisoria alle sedici persone che abitavano nell’edificio: saranno sistemate in uno stabile di proprietà comunale situato vicino a Villa Serena. Sono gli ultimi sviluppi legati all’incendio dello scorso agosto, che ha richiesto ai vigili del fuoco un impegno di quattro ore per domare le fiamme. Stando a quanto si apprende da un’ordinanza del sindaco, il fuoco ha interessato "la parte esterna del balcone del terzo piano, del tetto sovrastante e il cavedio di aerazione posto in parete attiguo allo stesso terrazzo". Nelle ore immediatamente successive all’episodio, due dei sei nuclei familiari coinvolti avevano accettato di sistemarsi nei locali della scuola elementare, come proposto dall’amministrazione. Con l’inizio dell’anno scolastico alle porte bisognava individuare un’ alternativa, che è stata trovata: undici delle sedici persone che vivevano negli appartamenti di via Berlinguer sono quindi pronti a trasferirsi di nuovo. "Abbiamo proposto questa nuova soluzione provvisoria a tutti i nuclei familiari coinvolti – ha detto il sindaco Paolo Pomponi – come amministrazione garantiremo loro il pieno sostegno fin quando la situazione lo richiederà". Il tempo di permanenza delle famiglie dipenderà da più variabili, fra cui il tempo necessario per ristrutturare l’immobile danneggiato. Stando a una prima stima di Publicasa, i danni ammonterebbero a circa 120mila euro e per poter rendere l’edificio nuovamente utilizzabile serviranno dai sei ai nove mesi. Anche nella migliore delle ipotesi quindi, i nuclei familiari non potranno tornare in via Berlinguer prima della primavera. Non è escluso che possano decidere già nelle prossime settimane di trovarsi autonomamente una sistemazione definitiva in affitto.