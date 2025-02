Ritrovati i filosofi rubati . Operazione dei vigili. Denunciato il responsabile

Sono stati recuperati i mezzobusti di Arthur Schopenhauer, Charles de Montesquieu, Immanuel Kant e Voltaire che erano stati sottratti dal Parco dei Filosofi pochi mesi fa. Furti che non sarebbero tuttavia da ascrivere ad un atto vandalico o ad un’azione goliardica da parte di qualche giovanissimo: ad asportare le sculture, è a quanto pare stato un uomo adulto (che sarà denunciato) e lo avrebbe fatto con l’intenzione di rivenderli. Lo ha fatto sapere il Comune di Castelfiorentino, comunicando il buon esito delle indagini effettuate dalla polizia municipale ed avviate fin dalla rimozione della prima scultura.

La svolta è arrivata grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano avvisato la municipale in merito ad un paio di manufatti abbandonati: l’indiziato ha forse tentato di liberarsi di parte di quel che aveva sottratto al patrimonio pubblico. Gli agenti hanno quindi preso atto di quanto segnalato ed utilizzato tutti i mezzi a disposizione, fra cui i filmati delle telecamere di videosorveglianza. E sono riusciti ad arrivare all’individuazione del responsabile, nei cui confronti scatterà una denuncia: considerando che i busti sono ancorati ai supporti, l’uomo avrebbe pianificato il tutto dei dettagli.

"Il Comune di Castelfiorentino aveva già provveduto a sporgere denuncia contro ignoti – ha premesso la sindaca Francesca Giannì – si è trattato a quanto pare di un’azione studiata per sottrarre i beni: dietro c’era un’intenzione di reato, volta a ricavarne un beneficio in termini economici. Procederemo quindi con una formalizzazione legale. Voglio ringraziare gli agenti della polizia municipale, che hanno proseguito la loro attività di indagine per ottenere il migliore risultato possibile. Le quattro sculture recuperate si trovano attualmente presso il comando della polizia municipale e verranno ricollocati entro breve al Parco dei Filosofi da un’azienda del territorio, che era già intervenuta sui mezzobusti esistenti al fine di prevenire ulteriori furti. E l’argomento dovrebbe approdare anche in consiglio comunale: i consiglieri della Lega Susi Giglioli ed Angelo Fiore hanno fatto sapere di aver protocollato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione ulteriori dettagli sull’operazione e di fare il punto sui provvedimenti adottati per evitare che episodi del genere possano ripetersi. "Un’operazione che testimonia l’importanza e l’efficienza della polizia municipale - ha concluso il comandante della polizia municipale dell’Unione dei Comuni, Massimo Luschi - anche in servizi importanti per il territorio che esulano dal codice stradale".

Giovanni Fiorentino