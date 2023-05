Ritratti effimeri al Loft 19 Il tema del cambiamento attraverso la fotografia

“Evanegensis“ è un neologismo che viene dall’unione di evaniniscensis e gensis, “gente evanescente” ed è il titolo della mostra collettiva che sabato prossimo sarà inaugurata presso il loft 19 di Montespertoli dal locale circolo fotografico Fermoimmagine. Si tratta di un laboratorio di ritratto effimero In un mondo in continua trasformazione, dissoluzione, disgregazione, in cui l’unica certezza è il cambiamento. Partendo da questo presupposto la fotografia è solo una mentitoria illusione: pretende di bloccare l’attimo, ma nel stesso istante in cui si scatta il cambiamento è avanzato di un po’. In questa mostra è stata esplorando la possibilità di realizzare ritratti effimeri, in cui il fattore tempo (uno dei tre parametri su cui si basa la tecnica fotografica) gioca un ruolo importante e rende evidente la caducità dell’esistenza. L’esposizione sarà visitabile fino 4 giugno con i seguenti orari: sabato 27 Maggio 21,30-23,30, domenica 16,30 (momento istituzionale aperto a tutti) e 22-23,30, da lunedì 29 a giovedì 1 giugno 21-23, venerdì 2 giugno 17-19 e 21,30-23,30, sabato 3 e domenica 4 giugno 10-12, 17-19 e 21,30-23,30.